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В Красноярском крае выявили незаконную вырубку леса на 70 млн рублей

В Павловском участковом лесничестве вырубили более 4 тыс. кубометров деревьев
© Пресс-служба прокуратуры Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную рубку леса в Сухобузимском районе Красноярского края. Ущерб составил почти 70 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что в Павловском участковом лесничестве осуществлена незаконная рубка деревьев различных пород объемом более 4 тыс. кубометров. Причиненный ущерб государству составил почти 70 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").

Павловское участковое лесничество расположено в Сухобузимском районе Красноярского края.

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