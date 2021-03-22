В Красноярском крае выявили незаконную вырубку леса на 70 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную рубку леса в Сухобузимском районе Красноярского края. Ущерб составил почти 70 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что в Павловском участковом лесничестве осуществлена незаконная рубка деревьев различных пород объемом более 4 тыс. кубометров. Причиненный ущерб государству составил почти 70 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").

Павловское участковое лесничество расположено в Сухобузимском районе Красноярского края.