В массовом ДТП в Новосибирской области пострадали пять человек

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате массового ДТП в Черепановском районе Новосибирской области, сообщил ТАСС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

"Днем 22 марта на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП, в результате пострадали пять человек, из них один - ребенок", - сказал.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший со стороны Барнаула, выехал на встречную полосу, где двигался автомобиль Honda Odyssey. Водитель Honda, увидев это, начал притормаживать, из-за чего в него сзади въехал Subaru Forester, после чего Lada въехала в Subaru.