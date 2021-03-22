Томские власти пересмотрят расходы бюджета, не затрагивая статьи по нацпроектам и соцсфере

ТОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил заместителям и главам муниципальных образований оптимизировать бюджетные расходы, не затрагивая статьи на реализацию социальных обязательств и национальных проектов. Кроме того, губернатор намерен внедрить в области практику, введенную в РФ вице-премьером Маратом Хуснуллиным, и ранжировать муниципалитеты по результатам нацпроектов, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в понедельник.

"Благодаря нашей системной работе по поддержке бизнеса и предпринимательства экономика постепенно выходит из кризиса, а значит, растет доходная часть областного бюджета. Поддержку нам оказывает и федеральный центр, но пока бюджетные расходы все еще опережают доходы. Поэтому наряду с работой по увеличению доходной части бюджета нам нужно повышать эффективность расходов - и на уровне области, и на уровне муниципалитетов. При этом, разумеется, ни о какой оптимизации расходов на социальную сферу, на национальные и региональные приоритетные проекты не может быть и речи", - цитируется в сообщении губернатор.

Он подчеркнул, что неэффективные расходы будут пересмотрены, а высвободившиеся средства пойдут на соцсферу и национальные проекты. Также глава региона поручил ранжировать муниципалитеты Томской области на лучшие и худшие с точки зрения реализации нацпроектов.

"Давайте внедрять в Томской области отличную практику, которую ввел в стране вице-премьер Марат Хуснуллин, - постоянно ранжировать наши муниципалитеты на лучшие и худшие с точки зрения достижения результатов национальных и региональных проектов. Например, по вводу жилья в Чаинском и Парабельском районах у нас пока нулевые результаты, они в "красной зоне", а Верхнекетский и Молчановский районы - в передовиках, это "зеленая зона". Область и наши жители должны знать своих героев, а власть на местах должна иметь постоянные ориентиры, находиться в общем процессе, а не вариться в собственном соку", - сказал губернатор.

Бюджет Томской области на 2021 год был утвержден с доходами 82,49 млрд рублей, расходами - 88,2 млрд рублей. Дефицит бюджета региона на 2021 год был принят на сумму 5,7 млрд (10% от собственных доходов).

Томская область участвует во всех 12 национальных проектах, которые утвердил президент РФ Владимир Путин в 2018 году. В 2021 году Томская область направит на реализацию нацпроектов порядка 16 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.