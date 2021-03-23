На 10-рублевой купюре предложили разместить изображение Новосибирского оперного театра

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) необходимо разместить на новой 10-рублевой банкноте. Такое мнение сообщил ТАСС председатель Горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.

"Мне кажется правильным изобразить театр оперы и балета. Это прекрасное архитектурное здание с богатой историей, построенное в сложное время. Оно доказывает, что сибирский балет остается одним из лучших в мире", - сказал он.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в России. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами, а также МХАТ им. Чехова.

Ранее в ЦБ отмечали, что в 2021-2025 годах модернизируют дизайн и защиту банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В оформлении модернизированных банкнот, по данным Банка России, будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения. В ЦБ напомнили, что в настоящее время на купюрах нет ни одного изображения городов из Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Поэтому для более равномерного представления регионов ЦБ решил поместить изображения их достопримечательностей на модифицированных купюрах.

Все изображения используемых в дизайне банкнот городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1 000 и 5 000 будут существовать в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.