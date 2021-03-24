В Алтайском крае из-за шторма закрыли движение на участках шести автодорог

БАРНАУЛ, 24 марта. /ТАСС/. Движение еще на четырех участках автодорог закрыли в Алтайском крае из-за штормового ветра и метели. Всего в регионе остаются закрытыми шесть участков автодорог, в том числе федеральной трассы, сообщает пресс-служба регионального Минтранса в среду.

"На данный момент в связи с сильными порывами ветра, метелью и отсутствием видимости для всех видов транспорта закрыто движение на федеральной трассе А-322 от выезда из Барнаула до Рубцовска, а также на краевых дорогах. Полностью отсутствует движение на участках шести автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

В числе закрытых направлений - дорога от села Поспелиха до села Третьяково, от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью, от Алейска до Чарышского и Усть-Пристани и от села Новокалманка до границы с Петропавловском районом.

Из-за снега и бокового ветра с порывами до 32 м/с, с 10:00 (06:00 мск) в среду в Алтайском крае закрыли движение для всех видов транспорта на дорогах от Поспелихи до границы с Казахстаном и от Змеиногорска до Рубцовска. По данным мэрии Барнаула, непогодах также стала причиной падения деревьев и нарушения трамвайного движения на проспекте Космонавтов.

В среду температура воздуха в Барнауле опустилась до минус 1 градуса, наблюдается сильный ветер.