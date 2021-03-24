Часть Иркутска попала в приаэродромную зону, где запрещено строить жилье и соцобъекты

ИРКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Часть Иркутска попала в приаэродромную территорию аэропорта, где нельзя строить жилье и социальные объекты, и это поставило под угрозу развитие города, сообщил в среду на депутатских слушаниях в иркутской думе мэр Руслан Болотов.

Определить и поставить на кадастровый учет приаэродромные территории - зоны с особым использованием - должны все аэропорты РФ в связи с внесенными в 2017 году изменениями в Воздушный кодекс. В приаэродромных территориях выделяют семь подзон. В Иркутске, где аэропорт находится в черте города, жилые районы попали в седьмую подзону - зону шумового воздействия.

"Третья, шестая, седьмая зоны [приаэродромной территории иркутского аэропорта] пока на кадастровый учет не встали. Есть взаимные препятствия, но это не говорит о том, что они не встанут. <...> Постановка на контроль этой (седьмой - прим. ТАСС) зоны - это по большому счету существенное ухудшение жизни горожан, то есть мы точно не развиваем социальную сферу, не строим суворовское училище. Мы не выполним ни один из национальных проектов однозначно, не выполним задачу президента по увеличению объемов строительства жилья, и фактически большая часть муниципалитета в этой ситуации развиваться не сможет", - сказал Болотов.

Исполняющий обязанности заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов, отвечая на вопросы депутатов, назвал несколько детских садов, строительство которых оказалось под угрозой, но не уточнил общее количество социальных объектов, которые не получится возвести из-за того, что они попали в границы приаэродромной территории.

Заместитель генерального директора иркутского аэропорта Петр Беликов на депутатских слушаниях сообщил, что в начале марта в методические рекомендации Росавиации по определению границ приаэродромных территорий были внесены изменения, поэтому аэропорт намерен откорректировать границы седьмой подзоны. Эта работа, по словам Беликова, займет порядка 120 дней, учитывая, что нужно проводить конкурсные процедуры и согласования.

"Пока, по предварительным данным, подзона уменьшиться значительно, кратно, как нам сказал подрядчик, который ранее выполнял [проект приаэродромной территории]. Но тем не менее близлежащие земельные участки, которые непосредственно прилегают к аэропорту, из этой зоны не выйдут", - сказал Беликов.

Действия властей

Болотов сообщил, что проблема будет обсуждаться с главой Росавиации Александром Нерадько, который в конце марта должен посетить Иркутск. Кроме того, власти города обратятся в прокуратуру, чтобы специалисты надзорного органа объяснили порядок действий в сложившейся ситуации.

Как сообщил на слушаниях председатель думы Евгений Стекачев, сейчас также ведется работа по постановке на кадастровый учет приаэродромной территории Иркутского авиационного завода. Депутаты намерены обсудить с руководством предприятия эту тему, чтобы аналогичная проблема не возникла в том районе Иркутска, где работает авиазавод.

Международный аэропорт Иркутска находится в собственности Иркутской области. Располагается в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год.