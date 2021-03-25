В Тюмени в 2021 году начнут строительство центра исследований пластовых систем "Геосфера"

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Строительство центра исследований пластовых систем "Геосфера" с объемом инвестиций в 5 млрд рублей планируют начать в 2021 году в Тюмени, сообщил ТАСС директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Завершено проектирование центра, получено положительное заключение на проектную документацию по строительству исследовательского центра. Объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей, будет создано более 100 новых рабочих мест", - рассказал он.

Машуков добавил, что разрешение на строительство получено. Ведутся работы по выбору генерального подрядчика. "По факту выбора генерального подрядчика в июле текущего года начнутся строительные работы", - уточнил директор департамента.

Центр исследования пластовых систем "Геосфера", который появится в 2022 году в Тюмени, дополнит уже существующий научный кластер "Газпром нефти" в регионе и станет площадкой для глубокого изучения геологии трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири. Кроме того, он будет иметь статус образовательного - на его площадке смогут обучаться сотрудники компании и проходить практику студенты тюменских вузов. На базе центра "Газпром нефть" планирует объединить свои наработки в сфере инновационных методов изучения керна и развития цифровых технологий. Соглашение о реализации инвестиционного проекта правительство Тюменской области и "Газпром нефть" заключили в рамках Тюменского нефтегазового форума в 2018 году.