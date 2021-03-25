Жители Кемерова возлагают цветы к мемориалу в память о погибших в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Жители Кемерова в третью годовщину пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" возлагают цветы и несут игрушки к памятному камню, установленному на месте, где в первые дни после трагедии образовался стихийный мемориал. Заупокойная панихида для родственников и родных погибших прошла в часовне на месте ТРЦ, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"У часовни иконы Божией Матери "В скорбех и печалех утешение" митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, духовенство Кемеровской епархии вместе с родными и близкими погибших отслужили заупокойную панихиду. Возложить цветы к памятнику в Парке ангелов пришли родственники и друзья погибших, представители областных и городских властей, общественных организаций", - говорится в сообщении.

Официально не было объявлено о проведении траурных мероприятий в связи с ограничениями на массовые мероприятия из-за пандемии, но жители Кемерова помнят о трагедии и приходят на место "Зимней вишни", чтобы почтить память погибших. Здание торгового центра было снесено, на его месте через полтора года после пожара был построен Парк ангелов. В память о каждом из 60 погибших в "Зимней вишне" в парке высажены 60 сосен.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и компания, устанавливавшая в "Зимней вишне" пожарную сигнализацию. С 2019 года уголовные дела рассматриваются в судах Кемерова.