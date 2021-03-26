В Иркутской области заявили об угрозе срыва летней оздоровительной кампании в 2021 году

ИРКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Детская оздоровительная кампания 2021 года в Иркутской области оказалась под угрозой срыва, так как работа летних лагерей в условиях ковидных ограничений будет убыточной. Об этом сообщил уполномоченный представитель фонда развития детских лагерей в Иркутской области Александр Кустов на совещании в региональном заксобрании в пятницу.

"Наполняемость 50% от мощности, запрет на работу палаточных лагерей, запрет массовых мероприятий и многое другое. В таких условиях работа лагерей детских и других организаций отдыха и оздоровления становится невозможной. <…> Может, получится так, что мы сегодня готовимся к оздоровительной кампании, но ближе к июню лагеря не смогут открыться", - сказал Кустов.

Он сообщил, что в Иркутской области средняя стоимость путевки сегодня составляет чуть более 18 тыс. рублей за смену продолжительностью 21 день. По мнению руководителей лагерей, это недостаточно для покрытия расходов организаций детского отдыха. По их подсчетам, средняя стоимость должна быть порядка 30 тыс. рублей.

На федеральном уровне в настоящее время решается вопрос о том, чтобы смягчить ограничения для детских лагерей: увеличить наполняемость до 75%, а принятие решений о возобновлении работы палаточных лагерей передать на региональный уровень. Однако, по словам Кустова, это не сделает работу лагерей безубыточной. В связи с этим он предложил властям региона сократить продолжительность смен до 14 дней, сохранив стоимость путевки на существующем уровне, а количество смен увеличить с трех до четырех.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан на совещании в заксобрании сообщила, что правительство региона планирует в ближайшее время выделить 69 млн рублей на субсидии детским лагерям, чтобы они смогли приобрести необходимое оборудование для соблюдения санитарных требований. "Если послабления будут приняты, то мы дополнительно приобретем путевки до максимально [допустимой] вместимости учреждений оздоровления. И будет рассмотрен вопрос об открытии платочных лагерей", - сказала она, отметив, что на продолжительность оздоровительных смен власти региона повлиять не могут, так как сроки пребывания детей в летних лагерях утверждены федеральным законодательством.

Как сообщал ТАСС, планируется, что детские лагеря в Иркутской области в летнюю оздоровительную кампанию в 2021 году примут порядка 110 тыс. детей, это примерно в 2,5 раза меньше, чем было до пандемии, когда лагеря работали без жестких противоэпидемиологических ограничений.