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Прокуратура выявила нарушения в сфере питания в школах и детсадах Новосибирска

Ведомство внесло мэру представление
© Владимир Смирнов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Прокуратура внесла мэру Новосибирска представление о нарушениях в сфере организации питания в школах и детских садах. Об этом говорится в сообщении прокуратуры по региону.

"По выявленным нарушениям прокуратурой внесено мэру города представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены полностью. 14 работников, непосредственно допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверок были выявлены множественные нарушения. Речь идет о несоблюдении правил хранения продуктов, нарушении санитарно-эпидемиологических требований, использовании продуктов без оформленных в установленном порядке документов. Еще ряд нарушений связан с закупкой продуктов. Кроме того, обнаружено отсутствие контроля за работой учреждений со стороны мэрии.

"Нарушения правил хранения продуктов, санитарных правил ставят под угрозу здоровье и жизнь обучающихся", - отмечается в сообщении.

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