МЧС прогнозирует точечные подтопления в Иркутской области в период половодья

ИРКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. МЧС прогнозирует точечные подтопления в Иркутской области, где началось весеннее половодье и от талых вод уже пострадали 28 приусадебных участков. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Вячеслав Федосеенко.

"Снега достаточно много выпало. Будут точечные подтопления тех участков, которые находятся в низких точках рельефа. Их достаточно много по всей территории. На данный момент имеется [риск] по весеннему половодью в 11 районах, в 87 населенных пунктах, которые подвержены [подтоплению], когда будет сходить лед с рек", - сказал Федосеенко.

Подробный прогноз прохождения паводка поступит в МЧС от Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 апреля. После этого будет спланирована расстановка сил и средств по территориям.

Талые воды подтопили 28 приусадебных участков в пяти населенных пунктах в Иркутске, Иркутском и Усольском районах. Жилые дома не пострадали, угрозы населению нет. Подтопления из-за разлива реки Солянки произошли в садоводствах под Иркутском, вода зашла на 12 дачных участков и в два дома.

В 2019 году Иркутская область пережила сильные летние паводки, когда реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.