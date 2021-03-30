Гузель Яхина и робот Николай прочитают "Тотальный диктант" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Гузель Яхина озвучит текст "Тотального диктанта" на родине акции, в Новосибирском государственном университете (НГУ). Также 10 апреля в Новосибирске текст диктанта прочитает голосовой робот Николай, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС координатор проекта в городе Андрей Поздняков.

"Текст Дмитрия Глуховского будет читать писатель Гузель Яхина, она приезжает в Новосибирск, у нее здесь будет встреча с читателями, и <...> она прочитает текст диктанта. Также в Год науки и технологий <...> наша новосибирская разработка - робот Николай - будет читать на площадке агентства ТАСС", - сказал Поздняков.

Он отметил, что в этом году впервые одной из площадок для написания диктанта станет ТЭЦ-2 в Новосибирске. По завершении диктанта запланирована экскурсия по станции, где участники акции посетят производственные цеха и музей ТЭЦ. Также площадки диктанта разместятся в музее под открытым небом Института археологии и этнографии (СО РАН), в крупнейшем театральном здании страны - Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) и кинотеатре "Победа", где состоится премьера короткометражки по тексту "Тотального диктанта".

"В этом году уже зарегистрировалось порядка 80 площадок города Новосибирска. В этом году их больше, чем в прошлом. Ожидаем примерно 7 тыс. человек, которые придут написать диктант. В прошлом году эта цифра составляла порядка 2,5 тыс.", - рассказала координатор по работе с городскими площадками Елизавета Якобчук.

В 2021 году акция "Тотальный диктант" впервые пройдет на английском языке, и Новосибирск вошел в число 18 городов, где будут организованы такие площадки. Как сообщила координатор англоязычного "Тотального диктанта" в городе Анна Проскурина, ими стали два крупнейших вуза региона - Новосибирский государственный университет (НГУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). "Регистрация на участие начнется 31 марта на сайте "Тотального диктанта", - добавила она.

Гузель Яхина является лауреатом литературных премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха открывает глаза", вышедший в 2015 году. Роман был экранизирован в 2020 году.

Интеллектуальный голосовой помощник Николай, разработанный в Новосибирске, внедрен в работу областного МФЦ и электронной регистратуры. Он объединяет в себе сразу несколько сервисов и сам управляет потоками входящих вызовов, ведет планирование. Свое имя голосовой помощник получил в честь Николая II и старого названия Новосибирска - Ново-Николаевск.

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2021 году акция впервые пройдет сразу на двух языках - на английском и русском. Английскую версию диктанта также написал Дмитрий Глуховский - автор русскоязычного варианта. Акция на английском языке пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Организаторы отмечают, что при проверке текстов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки, только за орфографические.