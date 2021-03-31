На Алтае проверят сведения об ошибочной вакцинации барнаульца от COVID-19 вместо гепатита

БАРНАУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранение Алтайского края проводит проверку после сообщения о случайной вакцинации от коронавируса жителя Барнаула, который пришел в больницу № 12, чтобы привиться от гепатита. Медики выяснят, какая именно прививка была сделана местному жителю, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ведомства.

О том, что жителю Барнаула сделали случайную прививку от коронавируса в соцсетях сообщила его супруга: мужчина пришел на прививку от гепатита, а уже дома в прививочном сертификате обнаружил отсутствие записи о такой прививке, но увидел запись о прививке от коронавируса.

"Мы проводим проверку по факту появления в соцсетях информации об ошибочной прививке от коронавируса, поставленной жителю Барнаула, который якобы пришел сделать прививку от гепатита. В настоящее время служебное расследование проводится в самой медицинской организации, где произошел случай. Медики также исследуют, какая именно прививка все-таки была сделана жителю города - от коронавируса или гепатита", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по результатам расследования будут сделаны выводы: при подтверждении фактов, изложенных в соцсетях, к медику, допустившему ошибку, "будет применено дисциплинарное взыскание".

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 47 137 жителей края. По последним данным, в крае вакцинировались почти 89 тыс. жителей, более 64 тыс. из которых поставили оба компонента.