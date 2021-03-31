Количество ДТП на дорогах Кузбасса в 2020 году сократилось на 5,6%

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. В 2020 году на дорогах Кузбасса произошло более 2,6 тыс. ДТП, в которых пострадали более 3,4 тыс. человек, в том числе 352 ребенка. В сравнении с предыдущим годом число аварий снизилось на 5,6%, при этом ситуация с аварийностью все еще оценивается как сложная, сообщил на сессии парламента Кузбасса в среду начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов.

"На наш взгляд, очень сложным является для региона состояние аварийности на автодорогах. В результате ДТП за 2020 год погибли 323 человека. В текущем году нами приняты дополнительные меры по организации работы с учащимися школ и их родителями, развивается ЮИД-движение (Юные инспекторы дорожного движения - прим. ТАСС), продолжается работа по пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Приоритетная наша задача на 2021 год - дальнейшее внедрение комплексов автоматической фото- [и] видеофиксации [нарушений правил дорожного движения]", - отметил Иванов.

Как сообщается на официальном портале регионального правительства о реализации нацпроектов в Кузбассе, в 2020 году не были достигнуты целевые показатели регионального проекта "Безопасность дорожного движения" по снижению числа погибших в ДТП в расчете на 100 тыс. населения. Данный показатели по итогам прошлого года исполнен только на 77%.

По словам руководителя регионального главка МВД, власти Кузбасса поддержали инициативу правоохранителей об объявлении 2021 года в Кемеровской области годом повышения безопасности на дорогах, чтобы усилить работу по профилактике ДТП и снизить число аварий и погибших и травмированных в них. Муниципалитеты региона будут активно размещать социальную рекламу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Также запланирована установка 10 новых стационарных рубежей для выявления нарушений скоростного режима и других правил дорожного движения в Кемерове и 30 стационарных комплексов фиксации нарушений на дорогах Новокузнецка взамен устаревших.