Бывший чиновник мэрии Новосибирска получил условный срок за превышение полномочий

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Экс-замначальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска осужден на 1 год условно за превышение должностных полномочий. По версии следствия, чиновник продал участок муниципальной земли в 10 раз дешевле рыночной стоимости, нанеся городу ущерб в размере 14 млн рублей. Об этом сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. <…> Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)", - сказала Кулешова.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году мэрия Новосибирска предоставила в аренду участок земли в Первомайском районе города. Согласно условиям договора, арендатор должен был построить объекты в соответствии с установленным проектом, однако обязательства не были выполнены. Спустя три года организация-арендатор обратилась в мэрию с ходатайством о приобретении участка.

"Замначальника департамента земельных и имущественных отношений, обладая сведениями о невыполнении существенных условий договора аренды земельного участка (не соблюдении процента застройки арендуемого участка), поручил подчиненным сотрудникам подготовить договор купли-продажи арендуемого участка организации на льготных условиях при отсутствии такого права у покупателя", - добавила Кулешова.

После этого земельный участок был продан по цене более чем в 10 раз ниже его рыночной стоимости. Мэрии города Новосибирска был причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей.