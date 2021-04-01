Уровень рождаемости в Новосибирской области за год снизился на 4%

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Количество родившихся детей в Новосибирской области в 2020 году составило почти 28,9 тыс., за последний год уровень рождаемости снизился примерно на 4%, за три последних года - на 12%. Информация опубликована в отчете уполномоченного по защите прав детей в области на сайте заксобрания региона в четверг.

"Основная цель демографической политики региона - это повышение уровня рождаемости для обеспечения устойчивого естественного роста численности населения. Однако за три последние года произошло снижение рождаемости на 12% - с 32 673 в 2018 году до 28 865 в 2020 году. В 2019 году число родившихся составило 30 023 человек", - говорится в сообщении.

При этом численность детского населения за последние три года увеличилась на 18,6 тыс. человек, или на 3,2%, и составила в 2020 году почти 586,6 тыс. человек. В 2019 году показатель был равен 578,6 тыс. человек. Уполномоченный также отмечает, что число браков в 2020 году по сравнению с предыдущим сократилось с 19,4 тыс. до почти 16 тыс. Число разводов в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 3,4 тыс., или 8%, - до 12,2 тыс.

Также за последние три года наблюдается увеличение на 11% малоимущих семей - с 2,4 тыс. в 2018 году до 2,7 тыс. в 2020 году. Количество детей, проживающих в таких семьях, возросло также на 11% и составило 5,9 тыс. Семьям оказывается господдержка, эффектом является тенденция увеличения доли детей, рожденных третьими и последующими, с 22,7% в 2018 году до 26% в 2020 году, считает уполномоченный. При этом число многодетных семей за последний год сократилось с 4,8 тыс. до 3,9 тыс.