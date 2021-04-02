Более 70% школ Новосибирска работают в две смены из-за нехватки мест

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Рост числа учащихся школ в Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работало в двухсменном режиме. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева в своем отчете, опубликованном на сайте Заксобрания региона.

"Темпы роста численности учащихся школ существенно опережают темпы ввода новых общеобразовательных организаций, что требует принятия дополнительных мер. Наиболее острой остается проблема второй смены в районах массовой застройки новых жилых массивов - наполняемость классов в отдельных школах превышает 30 человек. Решение данной задачи невозможно без создания современной инфраструктуры образования, ввода новых мест", - говорится в отчете.

Из отчета следует, что только 54 из 217 муниципальных общеобразовательных организаций Новосибирска работают в одну смену. По данным министерства образования области, для решения проблемы с 2020 по 2025 годы планируется построить 49 новых школ, реконструировать 64 школы и капитально отремонтировать 247 школ. При этом в 2020 году было введено в эксплуатацию 6 школ общей проектной мощностью 5,2 тыс. мест.

Ранее власти региона сообщали, что количество строящихся в Новосибирской области школ намерены удвоить в 2021-2022 годах благодаря софинансированию из федерального бюджета по новой госпрограмме, это позволит полностью устранить нехватку мест в школах к 2024 году.