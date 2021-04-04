Кабмин выделил 278 млн рублей на строительство водопроводов на Кузбассе

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Кемеровская область получит 278 млн рублей на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году", - говорится в сообщении.

Принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке до потребителей, отмечается в пояснении правительства.

Мероприятия по замене изношенных сетей включены в программу социально-экономического развития Кузбасса, утвержденную Мишустиным 6 марта в ходе рабочей поездки в регион. Документ содержит комплекс мер, нацеленных на повышение качества жизни людей, решение инфраструктурных и экологических проблем, стимулирование инвестиционной активности. Общая стоимость инициатив, включенных в программу, - более 51 млрд рублей.