{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кузбасс

Кабмин выделил 278 млн рублей на строительство водопроводов на Кузбассе

Работы проведут в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах
Кемерово Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Кемерово
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Кемеровская область получит 278 млн рублей на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году", - говорится в сообщении.

Принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке до потребителей, отмечается в пояснении правительства.

Мероприятия по замене изношенных сетей включены в программу социально-экономического развития Кузбасса, утвержденную Мишустиным 6 марта в ходе рабочей поездки в регион. Документ содержит комплекс мер, нацеленных на повышение качества жизни людей, решение инфраструктурных и экологических проблем, стимулирование инвестиционной активности. Общая стоимость инициатив, включенных в программу, - более 51 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКемеровская область
В аэропорту Красноярска экстренно сел самолет, летевший из Токио во Франкфурт
Никто не пострадал
В аэропорту Красноярска экстренно сел самолет, летевший из Токио во Франкфурт
Читать полностью