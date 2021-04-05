В Новосибирске имущество оборонного завода выставили на торги

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Имущественный комплекс 15-го Центрального авторемонтного завода (ЦАРЗ-15) в Новосибирске, когда-то одного из крупнейших в РФ, выставлен на торги за 848, 2 млн рублей в рамках дела о банкротстве. На продажу выставлены более тысячи единиц техники и оборудования, а также складские помещения и производственные цеха, следует из материалов в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

"Организатор торгов ООО "ГК "Кварта" сообщает, что с 12:00 [мск] 05.04.2021 начнется прием заявок на торги в форме закрытого публичного предложения на электронной торговой площадке по продаже имущества акционерного общества "15-й Центральный автомобильный ремонтный завод", - говорится в материалах.

Сообщается, что начальная цена продажи имущества составила 848,2 млн рублей. В лот вошли более тысячи единиц техники и оборудования, складские помещения, котельные, общежитие, производственные цеха и корпуса, а также сам земельный участок, на котором расположен завод. Дата окончания приема заявок - 23 июня 2021 года.

Новосибирский ЦАРЗ-15 основан в 1929 году. В настоящее время входит в ОАО "Спецремонт", учрежденное Министерством обороны РФ, и является одним из крупнейших подобных предприятий в стране. Специализируется на работе с тяжелыми грузовиками, бронетранспортерами и др. Летом 2017 года московская компания "Коммерция и консалтинг" подала заявление о банкротстве предприятия в связи с наличием у него задолженности в 6,5 млн рублей. Ранее компания получила от оборонного завода ряд контрактов на поставку шин для автомобилей "Камаз", "Краз" и "Урал" на сумму около 12 млн рублей. Конкурсное производство на предприятии было открыто в декабре 2018 года.