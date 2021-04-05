"Россети" намерены взыскать с Омской области 270 млн рублей

ОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" подала иск в Арбитражный суд Омской области с требованием взыскать с Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области и Минфина региона 270 млн рублей, сообщается в понедельник в картотеке дел суда. Эта сумма состоит из экономически обоснованных расходов компании, не учтенных в установленном на 2020 год тарифе на электроэнергию.

"Истцы: ПАО "Россети Сибирь", ответчики: Региональная энергетическая комиссия Омской области, Министерство финансов Омской области. Сумма исковых требований: 270 366 500 рублей", - сообщается в картотеке. Дата первого заседания еще не назначена.

Начальник департамента по связям с общественностью "Россети Сибирь" Анастасия Гуливатенко пояснила ТАСС, что компания намерена взыскать экономически обоснованные расходы на осуществление деятельности, которые были не учтены в тарифе 2020 года. "РЭК признал одну величину необходимой валовой выручки (НВВ), а в условиях ограниченного прироста тарифов включил в тариф сниженную НВВ на 270 млн рублей, - рассказала она. - Иск - вынужденная мера по компенсации экономически обоснованных расходов".

ТАСС запросил комментарий региональных Минфина и РЭК.

"Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.