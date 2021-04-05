В поселке под Красноярском неизвестный напал на 95-летнего ветерана

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Полиция устанавливает личность напавшего на мужчину 1926 года рождения в поселке Зыково под Красноярском. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД

"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что накануне в с. Зыково Березовского района в одном из многоквартирных жилых домов неустановленное лицо причинило телесные повреждение мужчине 1926 г. р., похитив 20 тыс. рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

По информации депутата Березовского районного совета Марины Якубенко, нападение совершено на Геннадия Губина, одного из двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе на данный момент. По ее словам, избили ветерана в собственной квартире.

По информации прокуратуры, ветеран проживает один. Сейчас его состояние удовлетворительное, госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время с потерпевшим работают оперативники уголовного розыска. Полицейские опрашивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Ведется розыск подозреваемого.