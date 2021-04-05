Имущество обанкротившегося "Юга Сибири" выставили на торги по начальной цене 2,4 млрд руб.

БАРНАУЛ, 5 апреля. /ТАСС/. Имущество обанкротившегося производителя подсолнечного масла в Алтайском крае, ООО "Юг Сибири", выставили на торги с начальной ценой в 2,4 млрд рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В сообщении говорится, что на торги выставлено имущество двух маслоэкстракционных заводов ООО "Юг Сибири" в Барнауле и Бийске, которые находятся в залоге у ПАО "Промсвязьбанк", а также промышленное оборудование, комплектующие.

Начальная цена лота, согласно объявлению о торгах, составляет 2,4 млрд рублей с шагом в 10%. Заявки будут приниматься до 12 мая, а сами торги пройдут 14 мая.

Агрохолдинг "Юг Сибири", в который входят два маслоэкстракционных завода в Алтайском крае и один в Омской области, признан банкротом в 2019 году.