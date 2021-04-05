На Байкале под лед провалились два грузовика

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал в Иркутской области в понедельник. В результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня в 17:00 (12:00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о том, что в акватории озера Байкал провалились под лед два грузовых автомобиля ЗИЛ-131, груженные досками. Один автомобиль провалился полностью, второй частично. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время лед на Байкале непрочный, из-за потепления он разрушается, наблюдаются многочисленные трещины.