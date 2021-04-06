В Томске возбудили дело о незаконном производстве медоборудования на 120 млн рублей

ТОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту незаконного производства медицинских аппаратов для процедур лазером на сумму 120 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет про нелегальное производство и продажу по всей стране косметологического лазерного оборудования, предназначенного для депиляции и удаления татуировок.

"По предварительным данным, в период с марта 2018-го по июль 2020 года сотрудниками одной из томских коммерческих организаций, не имеющей специального разрешения (лицензии) на производство и техническое обслуживание медицинской техники, было произведено более 100 аппаратов для медицинских лазерных процедур, которые затем были приобретены другими коммерческими организациями на территории Российской Федерации на общую сумму более 120 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 1 УК РФ ("Производство медицинских изделий без специального разрешения (лицензии)"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Следователи провели обыски по месту производства медицинских изделий, на складе хранения комплектующей продукции, допрошены работники фирмы-производителя, изъята представляющая для следствия интерес документация.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет про нелегальное производство косметологического лазерного оборудования, "предназначенного для депиляции, фотоомоложения, удаления татуировок и пигментных пятен". "Оборудование продавалось разным коммерческим организациям по всей стране", - отметил собеседник агентства.