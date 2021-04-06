Группа "ВИС" реконструирует здание "Музея на Набережной" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Российский инвестиционный и строительный холдинг Группа "ВИС", который строит четвертый мост через Обь, примет участие в ремонте здания музея Новосибирска - объекта культурного наследия, расположенного недалеко от места строительства моста. Реконструкцию, включающую в себя замену окон и обустройство входной зоны, планируется завершить летом 2021 года, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС директор музея Елена Щукина.

"Музей на Набережной" в Новосибирске располагается в здании 1897 года постройки. После революции в здании располагались отдел милиции, районный архив и райком КПСС. В августе 2018 года в нем открыты экспозиционные залы нового филиала музея "Городское начало", а за год до этого была начата реставрация здания, благодаря которой были восстановлены утраченные элементы фасада, а также балкон, некоторые двери и окна.

"Поскольку здание является объектом культурного наследия и располагается в непосредственной близости от моста, то, согласно действующим нормативам, в нем будут заменены окна на деревянные, какие в нем были исторически. Заказчиком работ и финансированием [займется] компания-строитель четвертого моста", - сказала Щукина.

Она добавила, что в рамках реконструкции планируется также обустройство входной зоны и гардероба на первом этаже здания. Объем финансирования этих работ составит около 1 млн рублей, они будут выделены из бюджета мэрии Новосибирска и депутатских средств.

"Музей въехал в это здание два года назад, но оно не приспособлено для музея, поэтому ранее были выполнены работы по реставрации фасада. Работы по приспособлению помещения по музей будут проходить поэтапно", - отметила директор учреждения, добавив, что к работам планируется приступить в середине апреля и завершить через три месяца, уже летом текущего года.

Группа "ВИС" - российский инвестиционный и строительный холдинг. Штаб-квартира находится в Москве, представительства - в восьми регионах РФ. В Новосибирске "ВИС" является концессионером двух крупных проектов - строительства платного четвертого моста через реку Обь и двух мусоросортировочных комплексов. Музей Новосибирска насчитывает больше 10 филиалов, которые располагаются в разных районах города. Фонд музея содержит документы и экспонаты, обширную видеотеку, значительное библиотечное собрание.