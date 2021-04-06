Губернатор Жвачкин намерен включить ОЭЗ Томска в работу Большого университета города

ТОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен включить особую экономическую зону (ОЭЗ) Томска, которая теряет резидентов из-за отмены налоговых льгот, в работу Большого университета Томска - интеграции всех вузов и НИИ города. Данная концепция позволит дать толчок в развитии зоны, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Именно думая о завтрашнем дне, мы создаем сегодня Большой университет Томска. И конечно, особая экономическая зона должна стать активным участником интеграции высшей школы, академической науки и бизнеса", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми продление сроков действия налоговых преференций для особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) затрагивает только часть резидентов - компании, занятые в области информационных технологий. Из-за отмены преференций и высокой арендной платы (порядка 700 рублей за квадратный метр - выше, чем в центре города) резиденты томской ОЭЗ стали покидать зону. К началу 2019 года в ОЭЗ Томска было зарегистрировано 64 резидента, к началу 2020-го - 45, а к 2021 году - 39 резидентов (один из которых зарегистрировался в 2020 году). Вице-губернатор Андрей Антонов сообщал, что в начале 2021 года администрация региона проведет конкурс на нового директора ОЭЗ Томска, который представит обновленную программу по ее развитию. Планировалось, что в финал выйдут три руководителя, которые представят программу, так как в связи с оттоком резидентов "нужны другие подходы для развития зоны, не такие как десять лет назад".

Губернатор по итогам конкурса на место директора управляющей компании особой экономической зоны Томска, который прошел в начале года, сохранил должность за действующим руководителем Константином Каминским, поручив ему сосредоточиться на развитии инфраструктуры зоны. При этом губернатор назначил ему заместителя, который будет отвечать за вопросы по стратегии развития - одного из участников конкурса, директора студенческого бизнес-инкубатора "Дружба", специалиста по работе с Большим университетом Александра Ефимова.

"Нам нужно обновить стратегию развития особой экономической зоны в соответствии с новыми реалиями инновационного рынка и новым законодательством в сфере поддержки высокотехнологичного сектора. Все мы хотим, чтобы особая экономическая зона сохраняла статус центра деловой активности и места притяжения стартапов. Но чтобы сохранить этот статус, чтобы использовать наш потенциал и не проиграть конкурентам, нам нужны решительные шаги и быстрые перемены. Институт развития меняется, но не так быстро, как нам всем бы этого хотелось", - приводят в сообщении слова Жвачкина.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования по одноименному нацпроекту, а также на звание экспортера технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый Большой университет. Как ранее сообщал Жвачкин, реализация проекта позволит увеличить ВВП страны на 1%. По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

Об ОЭЗ Томска

Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии. За 15 лет существования зоны резиденты наладили продажи своей высокотехнологичной продукции в 158 стран, объем экспорта за это время превысил 4,3 млрд рублей. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. За минувшие два года инвестиции выросли почти на 30% - до 20 млрд рублей к концу 2020 года.