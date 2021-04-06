В Канске обрушилась стена двухэтажного дома

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Обрушение стены двухэтажного дома произошло в Канске в Красноярском крае, пострадавших нет. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В Канске [произошло] обрушение части здания по улице Красноярской, д. 11. Пострадавших пока нет", - сообщили в прокуратуре, добавив, что организована проверка по факту обрушения.

Обрушилась стена угловой квартиры и одного санузла.

В ЕДДС по Канскому району сообщили, что ведется эвакуация жильцов. По данным краевого МЧС, в доме 32 квартиры, идет сверка жильцов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. По словам жильцов, они несколько дней назад жаловались на разрушение стены, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Эвакуировано 42 человека, в том числе 18 детей, решается вопрос об их временном размещении <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, по словам жильцов несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома", - сообщили в СК.

В краевой прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет проведено обследование технического состояния дома, дана оценка действиям ответственных должностных лиц, установлены причины и условия произошедшего. Вопросы обеспечения социальных и жилищных прав граждан, проживавших в указанном многоквартирном доме, поставлены на особый контроль прокурора края. По данным ведомства, прокуратура ранее направила в суд иск о сносе этого здания. Иск еще находится рассмотрении.

О создании ПВР

Для жильцов дома развернули пункт временного размещения, сообщили ТАСС в администрации Канска.

"Пункт временного размещения готов принять жителей, но они пока отказываются от размещения в ПВР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пункт создан в гостинице "Сибирь". По словам представителя администрации, начальник ГО и ЧС Канска находится на месте происшествия и убеждает людей переместится в ПВР "хотя бы на ночь".