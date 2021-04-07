Долги по зарплате работникам шахты "Алексиевская" планируют погасить за две недели

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед действующими и уволенными сотрудниками шахты "Алексиевская" (признана банкротом в 2017 году) в Кузбассе, которая составляет порядка 201 млн рублей, будет погашена в течение двух недель. Выделенные из федерального бюджета средства на эти цели уже поступили в регион, сообщил в среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции в Новокузнецке.

"Мы с сегодняшнего дня приступаем к выплатам на шахте "Алексиевская", деньги у нас есть, деньги будут переведены на счета [работников шахты], эти деньги в течение двух недель будут выплачены", - сказал Цивилев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Кузбасса 6 марта пообещал решить проблему с выплатой зарплаты работникам шахты "Алексиевской". Кабмином было принято решение о выделении на эти цели более 200 млн рублей.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. В настоящее время добыча угля шахтой не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены судом по требованию Ростехнадзора из-за нарушений требований безопасности.

За время банкротства с предприятия было уволено 524 человека, в том числе по сокращению 189. В настоящее время работать продолжают 192 сотрудника, отвечающие за систему жизнеобеспечения предприятия.

Региональные власти рассчитывают, что возобновить работу крупного угольного предприятия можно будет после продажи предприятия новому собственнику, инвестиции которого позволят вновь начать добычу. Однако реализовать имущественный комплекс "Алексиевской" не удается с 2019 года. За это время его цена была снижена более чем в пять раз и на сегодня составляет 600 млн рублей.