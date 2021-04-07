В Кемерове и Новокузнецке создадут современные инфекционные медицинские центры

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены с 2021 года провести масштабную модернизацию инфекционных стационаров на севере региона (в Кемерове) и на юге (в Новокузнецке), чтобы повысить качество оказания медпомощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил в среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции в Новокузнецке.

"В Новокузнецке мы сдадим к 6 июля новую новокузнецкую инфекционную больницу, а в Кемерово мы приступаем к строительству лабораторного корпуса. Это [будет] первый этап модернизации инфекционной больницы Кемерова. У нас будут созданы два крупных центра для решения проблем с инфекциями в Кемерове и Новокузнецке", - сказал Цивилев.

Строительство новой инфекционной больницы в Новокузнецке, которая будет обслуживать все южные территории Кузбасса, стартовало в начале пандемии в апреле 2020 года. Старое здание медучреждение устарело и не соответствует современным требованиям к оказанию медпомощи. Стационар будет рассчитан на 90 коек, в том числе 30 детских. Также на территории медицинского комплекса возводятся здание лучевой диагностики, пищеблок, корпус центральной клинико-диагностической лаборатории и другие постройки.

В Кемерове областная инфекционная больница работает в зданиях 1960-х годов постройки и также нуждается в модернизации. Финансирование на эти цели включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в марте премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как сообщил в ответ на запрос ТАСС министр здравоохранения региона Михаил Малин, действующее здание лабораторного корпуса кемеровский инфекционной больницы в Кемерове полностью изношено, новое будет построено до конца 2021 года.

"Дефицит площадей лаборатории составляет 70% от нормативных требований санитарного законодательства. Предварительный объем требуемого финансирования на строительство и оснащение составляет 602,4 млн рублей, в том числе 500 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Новый корпус будет расположен на территории больничного комплекса Кузбасской клинической инфекционной больницы, а современное оборудование позволит расширить объемы и сократить сроки проводимых исследований", - говорится в ответе министра.