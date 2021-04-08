Вышедшая из берегов река в Приангарье подтопила три дома и 24 приусадебных участка

ИРКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Вышедшая из берегов река подтопила три жилых дома и 24 приусадебных участка в поселке Залари Иркутской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о том, что в поселке Залари вышла из берегов река Заларинка, в результате чего подтопленными оказались три жилых дома и 24 приусадебных участка с постоянным проживанием 64 человек, в том числе 18 детей. Уровень реки составляет 190 см при критическом 180 см", - говорится в сообщении.

В поселке, где проживают около 10 тыс. человек, введен режим повышенной готовности. На базе школы развернут пункт временного размещения на 150 человек. Спасатели и работники администрации обходят усадьбы, чтобы объяснить людям порядок действий в случае эвакуации. В поселок направлена группа пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Залари - крупный рабочий поселок в Иркутской области примерно в 200 км от Иркутска.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, нормализируется ситуация в районах региона, которые ранее подверглись подтоплению талыми водами. Всего было подтоплено порядка 300 участков. По данным на четверг, вода остается на 30 приусадебных участках в трех населенных пунктах: поселках Хомутово и Мамоны Иркутского района, в также в городе Нижнеудинске. Оперативные службы продолжают откачивать и отводить воду.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.