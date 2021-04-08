Новосибирский омбудсмен рассказала об основных жалобах на нарушение прав в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. обращений от граждан о нарушении своих прав поступило в 2020 году в аппарат уполномоченного по правам человека Новосибирской области, что на 16% выше показателей 2019 года. Основная доля приходится на жалобы в личной сфере и сфере здравоохранения, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС уполномоченный по правам человека региона Нина Шалабаева.

"В мой адрес в 2020 году поступило 2 803 обращения. Понятно, что пандемия наложила отпечаток на работу правозащитного государственного органа. <...> Больше всего обращений в личной сфере и сфере здравоохранения", - сказала она, уточнив, что в 2019 году получила 2,4 тыс. обращений.

Она отметила, что нехватка узких специалистов в больницах и поликлиниках Новосибирской области в условиях пандемии в том числе сказалась на росте числа обращений в 2020 году. По ее словам, нехватка в основном наблюдается в сельских районах области. Ситуация меняется к лучшему со строительством ФАПов, однако доступность медпомощи снижают плохие дороги, по которым жители не могут добраться к фельдшеру. Также неохотно приезжают в районы молодые специалисты по программе "Земский доктор" из-за отсутствия жилья и удаленности от города.

Согласно публичному отчету уполномоченного, укомплектованность медицинскими кадрами по области составляет 75,5%. В 2020 году по программе развития здравоохранения в государственные медицинские организации области в сельской местности были привлечены на работу 58 врачей и 19 фельдшеров.