Аэропорт Красноярска взял в оперативное управление аэропорт Абакана

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Красноярска (ООО "Аэропорт Емельяново") взял в оперативное управление международный аэропорт Абакана. Об этом в четверг сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

"Международный аэропорт Красноярск принял в оперативное управление аэропорт столицы Хакасии - международный аэропорт Абакан. В четверг, 8 апреля состоялось подписание договора между АО "Аэропорт Абакан" и ООО "Аэропорт Емельяново", входящего в состав АО "Эра Групп", - говорится в сообщении. Договор заключен сроком на три года, но по инициативе сторон может быть расторгнут в любой момент. Основная цель передачи под оперативное управление - развитие аэропорта Абакана, его техническое обновление, расширение маршрутной сети.

По информации правительства Хакасии, в договоре речь идет только о передаче в адрес ООО "Аэропорт Емельяново" полномочий оперативного управления. Речи о приватизации аэропорта Абакан не идет. При этом за правительством республики сохраняется полный контроль над деятельностью и имущественным комплексом предприятия.

Также в случае форс-мажорных обстоятельств аэропорт столицы Хакасии сможет стать вспомогательной точкой приема большегрузных самолетов крупных авиакомпаний, таких как "Волга-Днепр". "Включение международного аэропорта Абакан в маршрутную сеть Сибири и Дальнего Востока позволит увеличить пассажиропоток уже в 2021 году и самое главное - значительно продвинуться в реализации программы по созданию единого авиаузла макрорегиона "Енисейская Сибирь" (комплексный инвестиционный проект, реализуемый Красноярским краем, Хакасией и Тувой - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров. В рамках федерального конкурса аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Ранее компания "Аэрофлот" заявляла о планах создания на базе аэропорта авиахаба. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт "Черемшанка".

Аэропорт Абакан - гражданский аэропорт федерального значения. Основной акционер - правительство республики. По информации властей региона, из-за пандемии в прошлом году пассажиропоток аэропорта резко снился, и по итогам 2020 года авиапредприятие получило убыток в 53 млн рублей против прибыли в 73,5 млн рублей годом ранее.