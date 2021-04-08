Экс-главу красноярского центра стандартизации подозревают в злоупотреблении полномочиями

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями экс-руководителем федерального бюджетного учреждения, ущерб составил 6,5 млн рублей. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

По данным местных СМИ, речь идет о бывшем руководителе регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Василии Моргуне. Источник в силовых структурах региона подтвердил ТАСС эту информацию.

"[Сотрудники полиции] установили, что в период с 2013 по 2019 год бывший руководитель федерального бюджетного учреждения 1959 года рождения заключил 128 прямых договоров с аффилированными к нему организациями без проведения конкурентных закупок, в результате чего на его личные банковские счета было переведено более 6,5 млн рублей <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностным полномочиями")", - сообщили в краевом главке МВД.

В помещениях учреждения и организаций, с которыми заключались договоры, обнаружены и изъяты документы по проведению закупочных процедур, прямые договоры, документы по их исполнению, платежные документы, а также иные документы, указывающие на противоправную деятельность злоумышленника, сообщили в полиции.

Моргун возглавлял центр с 2002 по 2020 год. В период с 2007 по 2011 год он был также депутатом Законодательного собрания края.