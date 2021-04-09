Экс-чиновника из Кузбасса осудили на 5,5 года колонии за мошенничество с аварийным жильем

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего начальника управления по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка к 5,5 года колонии за мошенничество и служебный подлог при расселении граждан из аварийного жилья. Ущерб от действий чиновника составил почти 36 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года осужденный принял предложение знакомого риелтора агентства недвижимости зарабатывать на продаже муниципального жилья. Сообщники подыскивали местных жителей, на которых затем оформлялось право собственности на муниципальные жилые помещения, которые они получали якобы в связи со сносом аварийного дома. При этом данные граждане никогда не проживали в аварийных домах. Затем квартиры продавались, а вырученные деньги делили между собой", - говорится в сообщении.

По такой схеме было продано в общей сложности 29 муниципальных квартир. Тем гражданам, чье жилье действительно подлежало расселению, муниципальные власти в нем отказывали. Факты преступлений были выявлены в ходе прокурорской проверки в 2019 году. Затем в мэрии Новокузнецка следователи регионального управления СК совместно с сотрудниками УФСБ по Кузбассу провели обыски в управлении по учету и приватизации жилых помещений и в комитете жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецка. После чего мэр города Сергей Кузнецов уволил начальника управления Виталия Пуляева.

Со следствием бывший чиновник сотрудничал, вину признал, заключил досудебное соглашение. В счет возмещения ущерба на имущество обвиняемого и его родственников наложен арест на общую сумму порядка 25 млн рублей. Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии общего режима.