Томская область получит дополнительно 700 млн рублей на расселение из аварийного жилья

ТОМСК, 9 апреля. /ТАСС/. Томская область, которая должна досрочно завершить расселение аварийного жилья по национальному проекту "Жилье и городская среда", получит в 2022-2023 годах дополнительно почти 700 млн рублей из федерального бюджета, что позволит улучшить жилищные условия 1,1 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Власти Томской области совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ в феврале приняли решение досрочно, до конца 2023 года, предоставить новое жилье всем жителям многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года. Таким образом, программа по переселению в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в области будет выполнена почти на два года раньше. Уточняется, что Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку региона, который получит в 2022-2023 году из федерального бюджета на расселение аварийного жилья дополнительно 687,99 млн рублей.

Как ранее сообщали власти, регион по нацпроекту должен сократить площадь непригодного для проживания жилья на 131 тыс. кв. метров и расселить почти 7 тыс. человек из аварийных домов, преимущественно в областном центре. На эти цели область направит 6,5 млрд рублей.

"Расселение аварийного жилья для нашего Томска одна из приоритетных задач, и мы решаем ее опережающими темпами. Благодаря дополнительной поддержке федерального центра и нашему вкладу в 2022-2023 годах <...> в новые комфортные квартиры переедут еще 1 138 томичей - 428 семей", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.

В 2019-2020 годах в Томской области были переселены 1 792 человека (в том числе 800 - в 2020 году) из 26,7 тыс. квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Объем затраченных средств составил 858,5 млн рублей. В программу расселения попали Томск, Асиновский, Чаинский, Томский и Каргасокский районы. С 2021 года регион планировал ускорить реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", чтобы завершить расселение к 2023 году. В 2021 году регион получил 700 млн из федерального бюджета, планируется расселить 1,8 тыс. человек, проживающих на площади более 25 тыс. кв. метров.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.