Власти Алтайского края предлагают ввести собственные уровни "цифровой зрелости" регионов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Целевые значения "цифровой зрелости" должны быть установлены для российских регионов индивидуально, с учетом их уровня цифровизации и финансовой обеспеченности. Такое мнение высказал в пятницу заместитель председателя правительства Алтайского края - руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

"Полагали бы правильным пересчитать базовое значение уровня "цифровой зрелости" для каждого региона, установить целевые значения показателей "цифровой зрелости" индивидуальными для каждого субъекта Российской Федерации и, собственно, оценивать динамику, рост фактических показателей по базовым значениям", - сказал он на рабочем совещании "Вопросы достижения показателей цифровой зрелости субъектами Российской Федерации" в Совете Федерации.

Он отметил, что ежегодно базовые значения уровня цифровой зрелости одинаковые для всех регионов. При этом фактическое состояние цифровой трансформации регионов отличается. "Это связано и с организацией "зрелости", с уровнем финансовой обеспеченности и сбалансированности бюджетов", - уточнил Снесарь.

По его словам, в настоящее время отсутствуют методики расчета показателей, измеряющих уровень цифровой зрелости. "Это ведет к их разночтениям в трактовках и отсутствию единообразия в расчетах у регионов. Есть отдельные данные, которые заложены в расчет показателей цифровой зрелости, но которые точно не относятся к полномочиям регионального уровня", - сказал он.

Цифровая трансформация - одна из национальных целей развития РФ на период до 2030 года, предусмотренных указом президента России Владимира Путина. В рамках цели предусматривается, в частности, достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде и т. д. Одним из ключевых направлений в достижении национальной цели является развитие искусственного интеллекта.