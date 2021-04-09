В Кемерове ввели режим "черного неба" из-за неблагоприятных метеоусловий

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введен сразу на трое суток, до вечера 12 апреля, в Кемерове. Промпредприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса в пятницу.

"В г. Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух с 18:00 (14:00 мск) 09.04 до 18:00 (14:00 мск) 12.04", - говорится в сообщении.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в городе в ближайшие дни сохранятся сильные туманы, возможна дымка и изморозь, это связано с резкими перепадами температуры в течение суток. В ночь на субботу возможно похолодание до минус 10 градусов, днем потеплеет до плюс 8 градусов.