В Приангарье уровень воды в реке, подтопившей поселок, опустился ниже критического

ИРКУТСК, 10 апреля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Заларинка, которая подтопила в Иркутской области семь жилых домов и 24 участка, опустился на 10 см ниже критического. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"По состоянию на 07:00 (02:00 мск) 10 апреля, уровень воды в реке Заларинка составляет 170 см при критическом 180 см. Накануне поздно вечером уровень воды начал снижаться", - говорится в сообщении.

Ранее уровень воды поднимался до 187 см.

Сейчас остаются подтопленными подполья в семи домах и 24 участка в поселке Залари. В населенном пункте действует режим ЧС, развернут пункт временного размещения на случай эвакуации людей. Залари - крупный рабочий поселок в Иркутской области примерно в 200 км от Иркутска с населением около 10 тыс. человек.

Всего в Иркутской области в результате весеннего половодья на данный момент подтоплены 37 участков в трех населенных пунктах. Оперативные службы продолжают откачивать и отводить воду.