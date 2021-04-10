На Байкальском ЦБК возникла угроза подтопления карт-накопителей с отходами

ТАСС, 10 апреля. Угроза подтопления карт-накопителей с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) возникла в Слюдянском районе Иркутской области из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Подтопление карт-накопителей грозит утечкой отходов БЦБК в Байкал. Такой риск уже был в 2019 году во время сильных летних паводков, когда в накопителях повысился уровень надшламовых вод.

"По-прежнему актуальной остается ситуация с понижением надшламовых вод в картах-накопителях. На самой территории будем вводить режим ЧС. Скопилось слишком много снега, нужно снять угрозу подтопления талыми водами карт-накопителей", - написал глава региона. По словам губернатора, власти также подготовили обращение в правительство России о финансировании работ по понижению уровня надшламовых вод.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.