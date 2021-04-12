Власти Кузбасса намерены досрочно выполнить программу переселения из аварийного жилья

КЕМЕРОВО, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса рассчитывают досрочно, до конца 2023 года, предоставить новое жилье всем жителям многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года. Таким образом, программа по переселению в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в области будет выполнена почти на два года раньше, сообщила в ответ на запрос ТАСС министр строительства Кузбасса Ирина Печеткина.

"Кузбассу планируется выделить средства из резервного фонда правительства РФ на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в объеме 1 998,1 млн рублей, что позволит закончить реализацию программы до 2024 года", - говорится в ответе.

Программа расселения аварийного жилья в РФ рассчитана на 2019-2025 годы и включена в федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Она позволит за шесть лет переселить из старых домов более 530 тыс. человек. Расселению до 1 сентября 2025 года подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

В Кузбассе в программу расселения включены более 1,3 тыс. аварийных домов. По объему аварийного жилья область занимает второе место среди субъектов РФ, это связано с большим количеством бараков, построенных в период промышленного освоения Сибири и в годы Великой Отечественной войны в связи с массовой эвакуацией населения в Кузбасс.

Ранее ТАСС сообщал, что на 2021 год для Кемеровской области доведены повышенные показатели нацпроекта по переселению из аварийного жилья. До конца этого года планируется расселить свыше 78 тыс. кв. м, новые квартиры получат 2,2 тыс. семей. Это на треть больше, чем было расселено за два последних года.