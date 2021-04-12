В Красноярском крае возбудили уголовное дело после убийства одомашненного лося

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины из-за убийства одомашненного лося в Богучанском районе Красноярского края. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, житель поселка Артюгино выпустил за пределы двора содержащегося у него лося по кличке Май. Мужчина вырастил животное, в недельном возрасте забредшее на территорию поселка год назад. Лось не представлял опасности для местных жителей, но после попыток вернуть его в дикую среду возвращался в населенный пункт.

"Во время выгула к животному подъехал автомобиль "Камаз" под управлением подозреваемого, который через окно машины произвел в лося два выстрела из ружья. Как пояснил мужчина, он планировал забрать тушу животного для употребления в пищу. Возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба")", - сообщили в главке полиции.

У подозреваемого изъято незарегистрированное ружье ТОЗ-34 и патроны к нему. Устанавливается, каким образом оружие попало в руки мужчине. Он находится под подпиской о невыезде.