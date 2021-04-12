Космонавты с МКС поприветствовали участников Красноярского экономического форума

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции поприветствовали участников Красноярского экономического форума-2021, пожелав им удачной работы.

"Мы приветствуем молодежную площадку Красноярского экономического форума с Международной космической станции. Мы желаем вам успешной работы на форуме, конструктивных дискуссий", - сказал Рыжиков.

Космонавты отметили, что активная молодежь в будущем станет теми, кто будет осуществлять межпланетные полеты.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.