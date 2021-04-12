КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Международное агентство Fitch повысило прогноз по кредитному рейтингу Красноярского края до "стабильного" и подтвердило рейтинг региона на уровне BB+. Об этом сообщил в понедельник региональный Минфин.

"Международное агентство Fitch повысило прогноз по кредитному рейтингу Красноярского края до "стабильного" и подтвердило рейтинг края на уровне BB+", - говорится в сообщении.

Пересмотр прогноза связан с более благоприятными, чем ожидалось, результатами по исполнению бюджета в 2020 году и отражает способность региона справляться с негативным влиянием на экономику пандемии коронавируса. Региону удалось сохранить бюджет профицитным в 2020 году, несмотря на негативное влияние COVID-19 на экономику и увеличение расходов в сфере здравоохранения и социальной политики.

"Согласно отчету Fitch, экономика Красноярского края, представленная в основном металлургией и добычей нефти, обеспечивает хорошую базу налогообложения. По итогам 2020 года в связи с последствиями пандемии сократились поступления налога на прибыль организаций, однако в то же время это было почти полностью компенсировано за счет увеличения межбюджетных трансфертов", - отметили в Минфине.