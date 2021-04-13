Начало пожароопасного сезона в Новосибирской области прогнозируют в конце апреля

НОВОСИБИРСК, 13 апреля1 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирского области прогнозируют начало пожароопасного сезона 23 апреля, что на неделю позже, чем годом ранее, сообщил во вторник министр экологии и природных ресурсов региона Андрей Даниленко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Планируемая дата начала пожароопасного сезона - 23 апреля", - сказал Даниленко.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Алексей Цветков отметил, что самые высокие риски пожарной опасности в области ожидаются в апреле, мае и октябре. По его словам, угрозе лесных пожаров подвержены 118 населенных пунктов на севере региона.

В начале апреля начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер сообщал, что повышенный уровень пожарной опасности ожидается с мая по сентябрь на юге Западной Сибири - в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

В апреле 2020 года в некоторых регионах Сибири в результате установившейся жаркой погоды, порывистого ветра и палов сухой травы серьезно осложнилась пожарная обстановка вблизи ряда населенных пунктов. Пожары уничтожили 64 постройки в четырех населенных пунктах в Кузбассе, 76 построек - в шести СНТ в Новосибирской области. Глава МЧС России Евгений Зиничев называл ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке критической.