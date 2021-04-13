Главу группировки лжебанкиров в Омской области приговорили к семи годам лишения свободы

ОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Омский суд приговорил организатора и руководителя группировки лжебанкиров, которые за счет незаконной банковской деятельности присвоили около 200 млн рублей, Станислава Мацелевича к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Ранее он был осужден за хищение у страховой компании более 580 млн рублей.

"Суд назначил Станиславу Мацелевичу наказание по совокупности преступлений в виде семи лет лишения свободы, по совокупности приговоров итого определено 9 лет 6 месяцев лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Омской области журналистам рассказали, что остальным восьми членам группировки в зависимости от роли в преступной деятельности назначены наказания от 2 до 3 лет лишения свободы, троим из них в виде реального лишения свободы.

Как отметили в прокуратуре, суд признал осужденных виновными в совершении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица группой лиц по предварительному сговору. С 2007 по 2015 год они преступным путем заработали около 200 млн рублей. Также суд установил, что Мацелевич похитил более 580 млн рублей, принадлежащих ООО "Банк Сириус".

В марте 2020 года Мацелевич уже был приговорен к пяти годам лишения свободы. Он и члены его группировки обвинялись в хищении более 1 млрд рублей, принадлежавших ООО "Страховая инвестиционная компания", но суд в приговоре снизил сумму до 585 млн рублей. В ходе следствия в счет возмещения причиненного ущерба на имущество и денежные средства обвиняемых общей суммой около 500 млн рублей был наложен арест.