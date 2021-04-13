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Более 150 домов и две больницы в Новосибирске остались без отопления

На тепломагистралях города обнаружили несколько дефектов

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Отопление и горячее водоснабжение отключено в 150 жилых домах, 14 детских образовательных организациях и двух медицинских учреждениях в двух районах Новосибирска из-за дефектов на тепломагистралях города, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

"Сегодня устраняем сразу несколько дефектов на тепломагистралях города. Два повреждения привели к довольно крупным отключениям на время ремонта. <…> Ремонт на трубопроводе в Октябрьском районе - [отключено] отопление и горячее водоснабжение ста многоквартирных домов, одиннадцати детских образовательных учреждений и одного медицинского. <…> Тепло и горячая вода отключены у пятидесяти многоквартирных домов Калининского района, трех детских образовательных учреждений и одного медицинского", - говорится в сообщении.

Ремонт на трубопроводе в Октябрьском районе планируется завершить во вторник в 22:00 (18:00 мск). Участок трубы в Калининском районе, ремонт которого началась накануне, будет заменен в 5:00 (1:00 мск).

В Новосибирске во второй половине дня наблюдается погода +8 градусов, осадков не ожидается. ГУ МЧС накануне предупреждало жителей области о сильном ветре до 20 метров в секунду.

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