Акция "Бессмертный полк" в Новосибирской области пройдет в онлайн-формате

"Что касается проведения акции "Бессмертный полк" - Новосибирская область не сможет в 2021 году позволить себе провести ее так, как это было в 2019-м, когда только в Новосибирске в акции приняли участие свыше 240 тыс. человек", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК. 13 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Новосибирской области в 2021 году в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Ранее власти рассматривали возможность провести акцию в традиционном формате.

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, несмотря на спокойную эпидемиологическую ситуацию в регионе, уровень заболеваемости в стране и мире не позволяет "идти на риск" и выводить на улицы традиционные колонны. При этом парад Победы пройдет в очном формате с участием ветеранов и зрителей. Как сообщалось ранее, организаторов и участников парада Победы в Новосибирске привьют от ковида в первую очередь.

По словам руководителя регионального штаба движения "Бессмертный полк" Павла Жукова, в этом году в День Победы будет работать беспрецедентное количество модераторов, которые будут пресекать попытки смены лиц красноармейцев на портреты нацистов, которые наблюдались в прошлом году. Также будет задействована нейросеть Сбербанка. По словам Жукова, это поможет не только обезопасить "Бессмертный полк" от преступных посягательств, но и обеспечит хорошую поддержку для всех его участников.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что регион готовится к полноценному проведению парада Победы со зрителями и всеми участниками, к прохождению марша "Бессмертного полка". Однако итоговое решение планировалось принять с учетом роста заболеваемости коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на утро 13 апреля в регионе зарегистрировано 39 796 случаев коронавируса (+79 за сутки). 37 055 пациентов выздоровели (+96 за сутки). Скончались еще четыре пациента, всего в регионе от коронавируса умерли 1 688 человек.