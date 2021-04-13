Новосибирские власти выделят 4,5 млн рублей на создание лесного парка "Заельцовский бор"

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области выделят 4,5 млн рублей в 2021 году на создание новой особо охраняемой природной территории - лесного парка "Заельцовский бор" в старейшем парке Новосибирска на территории естественного соснового бора. Соответствующее финансирование предусмотрят в госпрограмме охраны окружающей среды, сообщил во вторник на заседании комитета заксобрания замминистра природных ресурсов и экологии области Юрий Марченко.

"Увеличение расходов на сумму 4,5 млн рублей обусловлено принятием решения о создании новой особо охраняемой природной территории регионального значения - лесного парка "Заельцовский бор", - сказал он, уточнив, что власти намерены разместить заказ на проведение экологического обоснования создания территории и уточнение ее границ.

Замминистра добавил, что в программе на 2021 год также заложено 2 млн рублей на создание еще одной особо охраняемой территории - природного парка "Караканский бор", который планируется создать на территории обширного соснового леса на берегу Оби в Новосибирской области. По его словам, ранее власти провели торги на проектирование данной территории, в настоящее время ведутся работы с подрядчиком.

Согласно информации на сайте госзакупок, материалы по созданию природного парка "Караканский бор" должны быть подготовлены до конца 2021 года. Подрядчик должен собрать и проанализировать данные о местонахождении ценных объектов природы, природных особенностях, хозяйственной деятельности, состоянии окружающей природной среды, рекреационном потенциале.

Заельцовский парк площадью около 9,2 тыс. га получил статус лесного парка в марте. Как уточняли в пресс-службе правительства области, объект создается для сохранения лесов как части природно-экологического каркаса Новосибирской агломерации. Решение о необходимости создания парка учтут при разработке планов экономического и социального развития, подготовке документов территориального планирования и инвентаризации земель.

Караканский бор является одним из самых популярных мест отдыха в Новосибирской области. Это территория соснового леса в Ордынском районе, захватывающая также Искитимский и Сузунский районы Новосибирской области и Каменский район Алтайского края. Его площадь составляет 99 тыс. га, на территории сочетаются ленточные боры Алтая и приобские леса.