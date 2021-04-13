В Кузбассе погасили долги по зарплате по всем обращениям работников шахты "Алексиевская"

КЕМЕРОВО, 13 апреля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате погашена перед всеми обратившимися за выплатами действующими и уволенными сотрудниками шахты "Алексиевская" (признана банкротом в 2017 г.) в Кузбассе. В общей сложности деньги получили свыше 700 человек, сообщается во вторник на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Более 800 человек - бывшие и действующие сотрудники - с 2017 года не могли получить положенные им средства. Для погашения долгов правительство России выделило более 200 млн рублей. Процедура оформления выплат, разработанная Минпромторгом Кузбасса, была максимально упрощена, поэтому всего за несколько дней деньги получили более 700 человек - все, кто на данный момент подал заявления", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Кузбасса 6 марта пообещал решить проблему с выплатой зарплаты работникам шахты "Алексиевская". Кабмином было принято решение о выделении на эти цели более 200 млн рублей. Выплаты начались 7 апреля, еще около 100 сотрудников не подали заявления на получение денежных средств.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. В настоящее время добыча угля шахтой не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены судом по требованию Ростехнадзора из-за нарушений требований безопасности.

За время банкротства с предприятия было уволено 524 человека, в том числе по сокращению - 189. В настоящее время работать продолжают 192 сотрудника, отвечающие за систему жизнеобеспечения предприятия.

Региональные власти рассчитывают, что возобновить работу крупного угольного предприятия можно будет после его продажи новому собственнику, инвестиции которого позволят вновь начать добычу. Однако реализовать имущественный комплекс "Алексиевской" не удается с 2019 года. За это время его цена была снижена более чем в пять раз и на сегодня составляет 600 млн рублей.