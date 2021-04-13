В Байкальске ввели режим ЧС из-за угрозы утечки отходов ЦБК при таянии снега

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в городе Байкальске Иркутской области из-за угрозы утечки в Байкал отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в результате подтопления талыми водами. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram во вторник.

"В Байкальске введен режим ЧС. Главная цель - избежать подтопления карт-накопителей БЦБК талыми водами. <…> По моему поручению было проведено обследование полигонов с картами-накопителями. Специалисты однозначно установили: есть риск перелива вод. Это прямая угроза утечки отходов в Байкал", - написал Кобзев.

Как сообщал ТАСС, из-за большого количества снега, выпавшего минувшей зимой, возникла угроза подтопления карт-накопителей с отходами БЦБК. Власти региона подготовили обращение в правительство РФ о финансировании работ по понижению уровня надшламовых вод.

Сотрудники Дорожной службы Иркутской области в настоящее время проводят расчистку русел рек, чтобы избежать их разлива в паводкопасный период. Иркутская область получила из федерального бюджета в 2021 году более 61 млн рублей на расчистку русел рек Малая Осиновка, Большая Осиновка и Солзан. Срок завершения работ - 25 мая.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.